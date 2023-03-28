Пакистан не примет участие во втором «Саммите за демократию», поскольку не готов взять на себя «определенные национальные обязательства», которые подразумевает указанный формат международного диалога.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД исламской республики.

«Пакистан не участвовал в работе саммита, который начал свое существование в 2021 году и требовал от стран принятия определенных национальных обязательств. Процесс саммита сейчас находится на продвинутой стадии, поэтому Пакистан будет взаимодействовать с США и странами-сопредседателями на двусторонней основе для продвижения и укрепления демократических принципов и ценностей, а также продвижения прав человека и борьбы с коррупцией», — говорится в заявлении МИД Пакистана.

«Мы благодарны США и странам-сопредседателям за приглашение Пакистана к участию во втором «Саммите за демократию», который состоится 29-30 марта 2023 года. <…> Мы ценим нашу дружбу с США. При администрации президента Джо Байдена наши отношения получили ощутимое развитие. Мы по-прежнему привержены укреплению сотрудничества во имя мира, стабильности и процветания», — подчеркнули в ведомстве.

Второй «Саммит за демократию» пройдет в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, Республики Корея и США 29-30 марта.

Первый «Саммит за демократию» был организован США в режиме видеоконференции в декабре 2021 года.