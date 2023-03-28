Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своей книге «Год, когда война вернулась в Европу» заявил, что развязанные западными странами конфликты в мире являются «ошибками».

При этом он не указывает на виновников совершённых ошибок.

«Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды», — приводит слова Борреля РИА Новости.

Еврочиновник также признал, что некоторые международные парнёры Европы обвиняют её в том, что европейские страны «иногда демонстрирует европоцентричность».