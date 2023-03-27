Борца вольного стиля с азербайджанскими корнями наградили в США специальной премией за высокие достижения.

Виталий Оруджев удостоен премии The Hammer («Молот»), учрежденной журналом Аmatuer wrestling news («Новости любительской борьбы»). Она вручается за победу в самой конкурентной весовой категории — до 60,3 кг.

Азербайджанец выиграл главное борцовское событие в США – студенческий чемпионат NCAA. В полуфинале Оруджев одержал победу над вице-чемпионом мира 2021 года Дейтоном Фиксом (11:3), а в финале одолел двукратного чемпиона NCAA Романа Браво-Янга (10:2).

Виталий – младший из трех сыновей известного в прошлом советского вольника азербайджанского происхождения, призера Олимпийских игр-1992, двукратного чемпиона мира Вугара Оруджева, который уже многие годы работает тренером в США, уточняет «Спутник». Виталий выступал за сборные США по вольной борьбе в весе до 57 кг, становился победителем чемпионата Панамерики среди взрослых и вторым призером юношеского и молодежного первенств мира. Он учится в престижном Корнеллском университете.