27 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Стороны обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Согласно информации пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора стороны также обсудили актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества между странами, текущую ситуацию в регионе.

Карен Донфрид в ходе телефонного разговора подчеркнула важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией для регионального мира и развития.

Была выражена озабоченность в связи с возросшей в последнее время напряженностью обстановки в ​​регионе, а также озвучен призыв разрешить все недопонимания путем переговоров. Отмечалось, что американская сторона готова поддержать процесс.