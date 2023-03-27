Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети «Фейсбук» о ситуации на Южном Кавказе.

«По сути Армения — это вторая Украина, такая же неблагодарная, националистически настроенная и готовая лечь под Запад. Процесс уже необратим. Россия не должна тащить на себе «чемодан без ручки», хватит уже!», — отметил он.

«В основу всех принимаемых сегодня решений должны быть положены только и исключительно российские национальные интересы. Армянским лоббистам должны быть полностью перекрыты возможности влияния на центры принятия решений в РФ.

Обеспечение территориальной целостности Азербайджана отвечает национальным интересам Росcии и вытекает из Декларации о союзнических взаимоотношениях между РФ и АР», — написал эксперт в «Фейсбуке».