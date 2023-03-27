21:42 Семь человек, включая нападавшего, погибли в результате стрельбы в школе в американском городе Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом сообщил CBS со ссылкой на представителей местных властей.

Отмечается, что нападавшим были убиты трое детей и трое взрослых. Также сообщается, что подозреваемой оказалась женщина. Полицейские её ликвидировали.

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20:40 В американском Нашвилле в штате Теннесси произошла стрельба в частной христианской школе, в результате случившегося четыре человека погибли. Об этом сообщают журналисты WKRN News.

«Правоохранители сообщают нам, что по меньшей мере четыре человека, в том числе стрелок, мертвы Covenant School», — отмечают представители СМИ.

Пострадавших госпитализируют. Reuters отмечает, что официальные лица уже отреагировали на стрельбу и подтвердили, что есть жертвы.

