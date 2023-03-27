Фондовая биржа Тель-Авива решила присоединиться к общенациональным протестам против судебной реформы, которые проходят в Израиле. 28 марта биржа будет закрыта, торговая сессия отменена.

Биржа последовала призыву крупнейшего в стране профсоюза «Гистадрут», который объявил с понедельника общенациональную забастовку, выступая против планов правительства Биньямина Нетаньяху провести судебную реформу. Сроки стачки не указываются, отмечает издание The Jerusalem Post.

Ранее к забастовке уже присоединились медицинские учреждения страны, государственные учреждения, министерства и ведомства, прекратили работу посольства Израиля за рубежом. Не работают также ряд университетов, израильская почта, ведущие банки страны, крупнейшие торговые центры Тель-Авива.