В Министерстве иностранных дел Российской Федерации назвали абсолютно неприемлемыми планы Армении присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне ордера на арест российского президента Владимира Путина, выданного судом в Гааге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД России.

«В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства», — заявил источник.

Он уточнил, что Москва предупредила Ереван о крайне негативных последствиях подобного решения.