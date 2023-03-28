Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов для Польши и Украины.

«В ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях нашей страны. Мы хотим, чтобы частные и государственные компании производили боеприпасы. Сегодня мы знаем, что этих боеприпасов не хватает во всей Европе, и я могу сказать, что не секрет, что их не хватает во всем НАТО», — отметил он.

Моравецкий добавил, что Польша присоединилась к программе ЕС по совместной закупке боеприпасов для украинской армии, которые являются наибольшей потребностью для наших воинов сегодня.

«Поэтому, как мы договорились на последнем Европейском Совете, мы будем поставлять эти боеприпасы, при этом финансирование будет осуществляться из бюджета ЕС», — рассказал он.