Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приехал с визитом на территорию Запорожской области, контролируемую Киевом, где посетил ДнепроГЭС и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал об этом в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня я встретился в г. Запорожье с президентом Зеленским, и подробно обменялся мнениями о защите Запорожской АЭС и ее сотрудников. Я подтвердил полную поддержку ядерных объектов Украины со стороны МАГАТЭ», — написал Гросси.