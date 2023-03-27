Американский телеканал CNN прогнозирует, что целью контрнаступления Украины этой весной в любом случае станет прекращение сухопутного сообщения Крыма с Россией. Об этом издание пишет со ссылкой на информацию украинской разведки.

Удары будут нанесены по Мелитополю, в районы Херсонской области, прилегающие к Крыму.

Как отмечает CNN, российские власти активно укрепляют Крым.

Журналисты изучили онлайн-объявления о вакансиях для строителей и плотников, которые обещали до 7000 российских рублей (90 долларов) в день плюс проживание. Одно из них гласило: «Требуются рабочие для строительства укреплений, 3000–7000 российских рублей за выполненную работу, Красноперекопск».

Кроме того, пишет агентство, обширные строительные работы по возведению оборонительных укреплений видны на спутниковых снимках, например, недалеко от города Армянска.

«Высокопоставленный украинский чиновник, отвечающий за Крым, заявил в пятницу, что укрепления строятся на побережье и вблизи границы с материковой Украиной, но также и в глубине Крыма», — добавляет издание.

«Украина прилагает значительные усилия, чтобы сделать российскую оккупацию максимально неудобной. И русские идут на многое, чтобы укрепить полуостров», — делает вывод CNN.