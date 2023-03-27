Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП провели в поселке Маштага очередную операцию по предотвращению культивации конопли.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), при осмотре дома жителя поселка Рамиля Гулиева сотрудниками полиции в подвале были обнаружены 99 кустов конопли общим весом 35 кг, семена наркосодержащих растений и более 2 кг высушенной марихуаны.

Установлено, что Рамиль Гулиев создал в подвале дома специальную систему вентиляции и освещения для выращивания конопли. Чтобы не вызывать подозрений, он открыл вход в подвал не снаружи дома, а из одной из комнат в квартире. Рамиль Гулиев в своем заявлении отметил, что выращивал коноплю с целью продажи.

Собранные материалы переданы в Сабунчинское РУП.