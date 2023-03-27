28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен дождь. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами прогнозируются осадки. В отдельных местах туман. Западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.