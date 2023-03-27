Ядерная война никогда не должна быть развязана, стороны должны сосредоточиться на дипломатическом решении украинского кризиса, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение России о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия.

«Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, (в заявлении) подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», — сказала дипломат, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать позицию Китая в отношении решения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.

Мао Нин подчеркнула, что нынешних обстоятельствах все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».