В Волгограде у местных жителей спрашивают, хотят ли они вернуть городу советское название — Сталинград. По результатам опроса будет принято решение о проведении соответствующего референдума.

«В Волгограде начинают опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. По результатам опросов к следующей неделе примут решение о том, будет ли проводиться референдум», — сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия Александр Струков.

Вопрос обсуждается не первый год. Идея вернуть городу имя Сталина прозвучала еще в 2013 году, когда Волгоград праздновал 70-ю годовщину победы в Сталинградской битве.

Но однозначного мнения среди волгоградцев по этому вопросу нет. Так, согласно данным ВЦИОМ за февраль, 67% жителей Волгограда против переименования города в Сталинград.