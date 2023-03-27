Официальный Баку озвучивает новые предложения по диалогу с армянской общиной Карабахского региона. Администрация президента Азербайджана в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения от 13 марта, еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля уже в Баку, для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Речь идёт о прямом диалоге, уже без посредничества росмиротворцев.

Напомним: контакты с армянами Карабаха уже налаживались, причем достаточно позитивно, но этот процесс был «заморожен» после появления в Ханкенди российского криминального олигарха Рубена Варданяна. Теперь же, после его отставки, эти встречи возобновлены, а в Баку назначен «переговорщик» — Рамин Маммедли. А альтернативы диалогу нет. Это понимают по обе стороны линии соприкосновения.

Другой вопрос — условия и повестка дня этого диалога. Где теперь, к вящему ужасу сепаратистов, приходится обсуждать не «признание Арцаха», не «международные механизмы» и тем более не нечто среднее между Косово и Донбассом, а вопросы реинтеграции в азербайджанское правовое, политическое и социально-экономическое пространство. Для простых граждан это означает возвращение в правовое поле, инвестиции, реанимацию экономики и уже на первом этапе — инфраструктурные проекты. А вот для верхушки сепаратистов это катастрофа. Неслучайно, что уже мартовская встреча в Ходжалы вызвала в верхушке сепаратистов шок и растерянность. Там просто не знали, как «подать» аудитории состоявшийся раунд диалога. Затем в Азербайджане озвучили первое предложение о встрече в Баку, которое сепаратисты скандально-сварливым тоном отвергли. Теперь Азербайджан вновь предлагает диалог. Прямой. Без посредников. С повесткой дня, отражающей новые реалии, сложившиеся в регионе после 44-дневной войны.

И самое главное, это предложение о встрече в Баку прозвучало после тех событий, о которых накануне уже рассказывал Minval: Азербайджанская Армия взяла под контроль грунтовки к северу от Лачинской дороги, поставив жирный крест на провокационных «покатушках» в обход основной трассы и азербайджанского пикета гражданских активистов. Планы Армении устроить очередную провокацию, для чего в Карабах перебрасывали оружие и личный состав, сорваны. И самое главное, Азербайджан продемонстрировал, кто в доме, то есть в Карабахе, хозяин. Не сработали — и вряд ли сработают — и надежды на внешнее вмешательство. Карабах — территория Азербайджана. Армения с разбитой армией и внутренним раздраем даже официально давит сквозь зубы, что не берет на себя гарантий безопасности для сепаратистов. России на фоне украинской войны не с руки открывать еще один фронт, тем более на фоне труднопредсказуемых кульбитов Пашиняна. Франция не в силах удержать собственные африканские колонии и «коллекционирует пинки и пощёчины» в Ливии и на Тихом океане, откуда ее выпихивают с разной степенью вежливости. Иран сталкивается и с внешним давлением, и с внутренней напряженностью. Так что вопрос, какая именно «заграница» должна помочь сепаратистам, стоит того, чтобы его озвучить.

И если теперь в Баку предлагают армянам Карабаха диалог, реинтеграцию и проекты по развитию, это предложение представляет собой шанс, который армянам Карабаха не следует упускать. Особенно ради бизнес-интересов Араика Арутюняна или Рубена Варданяна. Потому как цена сорванного диалога окажется очень высокой, и платить ее придётся тем, кого росмиротворцы вряд ли вывезут в своих грузовиках. Куда, если станет по-настоящему горячо, попадут далеко не все.

Нурани, обозреватель