Президент США Джо Байден планирует сохранить присутствие американских военнослужащих в Сирии, заявил представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Интерфакс.

«Наша миссия против ИГ не изменится. У нас — до 1 тыс. военнослужащих в Сирии, которые ведут борьбу с этой группировкой, которая, хоть и уменьшилась, все еще жизнеспособна», — сказал Кирби в эфире телеканала CBS.

По его словам, Байден «абсолютно привержен» тому, чтобы сохранять эту миссию.

«И мы будем всегда защищать наших военных и наши объекты», — добавил он.

Его слова прозвучали на фоне того, как на прошлой неделе американская база на северо-востоке Сирии подверглась атаке беспилотников. Один человек погиб, пять американские военных и еще один контрактник получили ранения. Власти США обвинили в этом проиранские сирийские формирования и заявили, что нанесли по ним удары.