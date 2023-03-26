26 марта на Бакинском олимпийском стадионе проходит благотворительный матч между командами «Карабах» (Агдам) и «Галатасарай» (Стамбул). За игрой на стадионе наблюдают президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, сообщает Trend.

Матч организован с целью оказания помощи ликвидации последствий «Катастрофы века» — мощного землетрясения, произошедшего в братской Турции. Все доходы от игры будут направлены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения. Продажа за короткий срок более 62 тысяч билетов на матч является наглядным подтверждением большого интереса к этой игре, а также несокрушимой солидарности азербайджанского народа с братской Турцией в трудный день.