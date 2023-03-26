Жители Германии в воскресенье активнее перемещаются по стране, многие следующие по внутренним маршрутам поезда забиты пассажирами — люди стремятся попасть в необходимые им места назначения до начала крупной забастовки сотрудников транспорта, передают западные СМИ.

Ожидается, что в понедельник, 27 марта многие сотрудники транспортной сферы, от железнодорожников до сотрудников аэропортов и общественного транспорта в городах, планируют принять участие в общенациональной забастовке. Эта забастовка, как ожидается, на сутки остановит движение транспорта в стране.

Профсоюзы Германии призвали тысячи работников транспортной отрасли принять участие в стачке и потребовать повышения уровня оплаты труда — чтобы справиться с высокой инфляцией. Так, в профсоюзе Verdi заявили, что обратились с призывом выйти на забастовку к 120 тыс. человек, а в профсоюзе EVG, защищающем права железнодорожников Германии, — к 230 тыс. человек.