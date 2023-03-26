Школьница из Манчестера Анвита Патил получила 162 балла за IQ-тест Менса, обогнав по уровню интеллекта всемирно известных ученых, таких как Альберт Эйнштейн (1879-1955) и Стивен Хокинг (1942-2018), IQ которых был на уровне в 160 баллов. Об этом сообщила газета Manchester Evening News.

Отмечается, что на момент сдачи теста в январе Патил, которая учится в седьмом классе частной школы для девочек на юге Манчестера, было 11 лет. Согласно изданию, она воспитывается в академической семье: ее отец работает консультантом в Национальной службе здравоохранения, а мать является доктором математических наук.

Средним значением IQ во всем мире считается показатель в районе 100 баллов. Общество Менса — крупнейшая организация для людей с высоким интеллектом — после ознакомления с результатами теста пригласило Патил вступить ее в свои ряды. Всего в этом обществе состоят около 20 тыс. человек, которые периодически проводят совместные встречи, а также мероприятия в онлайн-формате.

В 2021 году английская газета Bristol Post сообщила, что местный 12-летний школьник Барнаби Суинберн получил 162 балла за IQ-тест. По итогу тестирования подросток был приглашен в общество Менса.