В геополитике 1970-х сейсмическое решение Соединенных Штатов нормализовать отношения с коммунистическим Китаем и отменить запрет на продажу чувствительных военных технологий Пекину было известно как «разыгрывание китайской карты » с целью помешать Советскому Союзу. Благодаря резонансному трехдневному визиту президента Си Цзиньпина в Москву в этом месяце Китай продемонстрировал, что готов разыграть «российскую карту», чтобы противостоять тому, что китайский президент считает попытками США окружить Китай и сдержать его экономический и военный подъем, пишет The Washington Post.

«Этот растущий союз между двумя величайшими стратегическими и военными противниками Америки может изменить глобальный порядок так же глубоко, как это сделали Соединенные Штаты полвека назад. Америке и ее демократическим союзникам лучше быть готовыми к ответу.

Китай и Россия разделяют общее опасение окружения США и НАТО. Россия рассматривает расширение НАТО на восток как экзистенциальную угрозу — это было основным заявленным оправданием ее вторжения в Украину. Тем временем Китай опасается , что Соединенные Штаты пытаются создать «Индо-Тихоокеанскую НАТО» с рядом соглашений об обороне в Азии от Филиппин до Австралии», — пишет издание.