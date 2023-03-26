Нападение армии США на гражданские объекты в сирийском городе Дейр-эз-Зур осудил Иран, 26 марта сообщает информагентство Mehr.

«Продолжающееся незаконное военное присутствие США в Сирии и оккупация части страны, а также атаки США на различные цели в этой стране являются нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Сирии», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канаани.

По словам Канаани, предлогом для нахождения войск США на территории Сирии является борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «в создании которого Вашингтон сыграл ключевую роль». Под ним США осуществляют оккупацию Сирии, грабят ее богатства, такие как энергоресурсы и зерно.

Пресс-секретарь напомнил про убийство иранского генерал-майора Касема Сулеймани американцами.

«Никто не забудет, что генерал Касем Сулеймани и иранские советники по борьбе с терроризмом сыграли ключевую роль в борьбе с терроризмом вместе с вооруженными силами и народом Сирии», — добавил он.

Канаани отметил, что военные советники Ирана находятся в Сирии по просьбе сирийского правительства. Они помогают Дамаску бороться с террористами.

«Иранские советники останутся в Сирии до тех пор, пока в стране не будет восстановлен мир, стабильность и прочная безопасность», — добавил дипломат.