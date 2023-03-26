ВМС Норвегии отмечают возросшую активность российских подводных лодок, а также разведывательных самолетов в районе Северного моря. Об этом сообщил телеканал TV2.

Телеканал получил доступ к «обширной коллекции видеоматериалов» шведских ВМС, на которых запечатлены российские подлодки и самолеты. Норвежские вооруженные силы также следят за их активностью. В частности, главком ВМС Норвегии Руне Андерсен отметил подлодки «Северодвинск» и «Юрий Долгорукий», которые, по его словам, могут представлять угрозу стратегическим объектам в США и Европе.

«Это современные, малошумные подводные лодки, на вооружении которых имеются передовые ракеты», — заявил Андерсен.

Как отмечает телеканал, в ВМС Норвегии не приводят количественные оценки, говоря о росте военно-морской активности России. Западные страны предпринимают ответные меры. Хотя вооруженные силы страны не располагают информацией о конкретных угрозах для объектов стратегической инфраструктуры, повышенная готовность норвежских ВМС связана с подрывом в прошлом году трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», сообщает телеканал. «Мы крупнейший поставщик газа в Европу, мы всерьез относимся к этой ответственности», — заявил Андерсен.

В ВМС Норвегии считают, что есть «четкая связь между российским присутствием и норвежскими трубопроводами», а также видят «определенную закономерность в том, как перемещаются подлодки», сообщает TV2. Телеканал отмечает, что Норвегия стала основным поставщиком газа в Европу после начала российской специальной военной операции на Украине.

Со ссылкой на эксперта Норвежского университетского колледжа обороны Тома Рёсета, телеканал отмечает, что саботаж норвежских трубопроводов из-за повышенной активности ВМС страны «стал труднее», в настоящее время ситуация не настолько серьезна, чтобы «Россия рассматривала возможность саботажа против Норвегии».