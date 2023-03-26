В сотрудничестве России и Китая нет ничего секретного, это не военный союз, в отличие от действий США. Об этом 26 марта заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистам.

«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного», — сказал он телеканалу «Россия 24».

По его словам, именно Запад строит новые «оси», в отличие от России с Китаем.

«Что делают Соединенные Штаты? Они создают всё новые и новые союзы, и это дает основание западным аналитикам, западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси», — добавил Путин.

Накануне газета The Washington Post написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий. В публикации указывается, что Москва и Пекин едины в восприятии Североатлантического альянса как угрозы безопасности стран. Россия рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».

23 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином «волной прошлись по миру», это событие заметил каждый.

Ранее, 20 марта, агентство Kyodo написало, что Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с участием Японии, Южной Кореи и США для противодействия Китаю и России. По их сведениям, канадские власти сообщили об этом премьер-министру Японии Фумио Кисиде в январе 2023 года, когда он посещал Оттаву.

В этот же день Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая.

Путин, в свою очередь, отметил, что переговоры с китайским лидером прошли конструктивно. Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.