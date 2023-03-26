Правительство Германии расценило заявление президента России о будущем размещении ядерного оружия РФ в Беларуси как «очередную попытку ядерного запугивания».

Приведенное Владимиром Путиным в качестве примера размещение ЯО в странах НАТО «вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага», объявленного Москвой, процитировало агентство dpa представителя министерства иностранных дел ФРГ.

Кроме того, германский МИД напомнил о том, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.