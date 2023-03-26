Правительство Китая установило официальные дипломатические отношения с Гондурасом. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

Глава МИД КНР Цинь Ган и его гондурасский коллега Эдуардо Энрике Рейна в Пекине подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений на уровне послов. «Правительства двух стран согласились развивать дружественные отношения на основе принципов взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, взаимного ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования», — говорится в документе. Правительство Гондураса также признало принцип «одного Китая», согласно которому Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

14 марта Гондурас принял решение об установлении дипломатических отношений с КНР. 23 марта заместитель главы МИД центральноамериканской республики Антонио Гарсия сообщил, что Гондурас ранее просил у Тайваня $2 млрд, госпиталь и инвестиции на создание заводов, но Тайбэй не дал положительного ответа. В субботу МИД Гондураса объявил о прекращении дипломатических отношений с Тайванем. Сегодня внешнеполитическое ведомство острова сообщило об аналогичном шаге.

Гондурас стал девятым государством мира, разорвавшим дипломатические отношения с Тайванем с 2016 года, когда главой администрации острова была избрана Цай Инвэнь. В настоящее время Тайвань признают государством и поддерживают с ним дипломатические отношения только 13 стран мира.