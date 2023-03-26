Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф Ву в воскресенье заявил о решении разорвать дипломатические отношения с Гондурасом и закрыть посольство там в ответ на аналогичное решение центральноамериканской республики. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Джозефа Ву, Гондурас «потребовал значительную сумму денег». Дипломат также отметил, что посол Тайваня уже вернулся из Гондураса в Тайбэй.

В субботу МИД Гондураса объявил о прекращении дипломатических отношений с Тайванем, отметив, что правительство теперь признает его неотъемлемой частью Китая.

14 марта Гондурас принял решение об установлении дипломатических отношений с КНР. 23 марта заместитель главы МИД центральноамериканской республики Антонио Гарсия сообщил, что Гондурас ранее просил у Тайваня $2 млрд, госпиталь и инвестиции на создание заводов, но Тайбэй не дал положительного ответа.