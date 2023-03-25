Путин прокомментировал поставки западных вооружений в Украину в контексте грядущего контрнаступления ВСУ. Так, он упомянул планы Евросоюза передать Украине миллион снарядов за ближайшие 12 месяцев, сообщают СМИ.

По его словам, за этот период Россия произведет втрое больше боеприпасов «и даже более, чем в три раза».

Также, по словам президента РФ, Запад планирует направить в Украину 420-440 танков.

«За это время мы произведем новых и модернизируем имеющихся свыше 1600. Общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков у ВСУ. Даже более, чем в три раза», — заявил Путин.

По авиации разница «в пользу России на десять порядков».