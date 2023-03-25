Путин заявил, что тактическое ядерное оружие будет размещено на территории Беларуси без нарушения положений договора о сокращении наступательных вооружений.

«Заявление Британии послужило поводом для переговоров с Лукашенко, но Минск давно просит разместить у них российское тактическое ядерное оружие», — заявил он.

По его словам, 1 июля Россия заканчивает строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Президент РФ заявил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетия».

Путин добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

Комментируя поставки оружия Украине, Путин пообещал, что военно-промышленный комплекс России «произведет в три раза больше боеприпасов, чем планируется поставить» Киеву.