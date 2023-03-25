Военные провокации армянской стороны также сопровождались агрессивной риторикой армянского руководства. В частности, непрекращающиеся заявления президента, премьер-министра и министра иностранных дел Армении против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана являются наглядным примером того, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Эти шаги армянской стороны показали намерение Армении целенаправленно сорвать мирный процесс, а также ее незаинтересованность в обеспечении мира и стабильности в регионе на фоне недавнего оживления международных усилий по мирному соглашению.

Призываем Армению воздерживаться от провокационных действий и заявлений, обостряющих ситуацию в регионе, и от вмешательства во внутренние дела Азербайджана, выполнять взятые на себя обязательства, а не продолжать попытки вводить в заблуждение международное сообщество».