По меньшей мере 23 человека погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат Миссисипи. Об этом в субботу сообщило управление штата по чрезвычайным ситуациям.

«Мы можем подтвердить, что 23 человека погибли, десятки пострадали и четыре числятся пропавшими без вести в результате торнадо», — говорится в сообщении ведомства в Twitter. Управление отметило, что власти «ожидают изменения этих цифр».

Первое сообщение о торнадо в районе города Силвер-Сити поступило в пятницу около 20:50 по местному времени (04:50 мск в субботу). Оттуда торнадо переместился в северо-западную часть штата, оставляя разрушения на своем пути протяженностью более 160,9 км.

Как отмечает телеканал CNN, Роллинг-Форк был почти полностью разрушен. «Город уничтожен, — приводит телеканал слова мэра города Элриджа Уокера. — Сохранились несколько строений, они пострадали не так сильно, как остальные».

По данным CNN, в настоящее время экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, спасателям удалось извлечь из-под обломков семь человек.