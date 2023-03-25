Сказку об историческом выборе Армении в пользу демократии Никол Пашинян и его камарилья порядком затаскали, да так, что номер вызывает гримасу отвращения даже среди армян. Так и хочется вопросить: а когда же выбор найдет реальное воплощение?

Не важно, даже неинтересно знать, когда и при каких обстоятельствах в Армении произойдут настоящие демократические преобразования.

Для начала могли бы, например, начать борьбу в обществе с тюркофобией, или перестали бы бряцать оружием, наконец, отказались бы от производства новых мин и их размещения на азербайджанских землях. Пока всего этого нет, потому не трудно догадаться, чего стоит выбор в пользу демократии по-пашиняновски. Во всех смыслах слова не имеют значения. Главное, какие за ними предпринимаются действия, и как намерения проявляют себя в практической плоскости.

Если говорить по существу, то громкие заверения и слоганы Пашиняна не находят реального отражения в условиях армянской действительности. Конкретных доказательств ожидаемых изменений нет. Но не в том завязка.

Активно пользующийся социальными медиа премьер опять позабавил пользователей миролюбивым настроем. В своем микроблоге в Twitter он торжественно заявил, что «между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, который будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне».

Его аналогичные анонсы и заверения — это нечто из серии последнего китайского предупреждения, которые заслуживают только иронии. Бесплодные заявления, за которыми не следует подтверждающих шагов, только о том и свидетельствуют, что в умах армянского руководства продолжает зреть реваншистский план.

Удивительным же выглядит то, как Иреван, в попытке усыпить бдительность Баку, идет на корявые вербальные маневры, полагая, что рано или поздно адресат попадется на удочку.

Нумерация оптимистичных высказываний может зашкаливать, но это тот случай, когда количество не имеет шансов перейти в качество. А с другой стороны, удивительным является то, насколько Иреван переоценивает свои возможности, не отдавая должное принципиальности и решительности Баку.

Ведь недаром президент Азербайджана Ильхам Алиев, высказавшись предельно ясно и убежденно, сказал, что «предупреждений Армении больше не будет». Баку в отличие от Иревана не имеет обыкновения молоть языком, а предпочитает действовать в направлении реальных целей.

Время пустой болтовни, бессмысленных переговоров давно вышло. Настал этап, когда нужно тратить ресурсы не на бессмысленные обсуждения, а на конкретные дела, чтобы мир из мечты превратился бы в реальность. На этом пути если и имеются препятствия, то они непосредственно связаны с нежеланием Иревана найти компромиссы с Баку, выразить позицию и начать договариваться вокруг насущного.

В этом и главная загвоздка, которую всеми силами выгораживает Пашинян, пользующийся поддержкой деструктивных сил. Последним мир на Кавказе не нужен, и это не вызывает сомнений. Франция, Индия, Иран, Греция и другие страны, круги стараются изо всех сил, чтобы убедить Иреван в наличии возможностей для переформатирования регионального положения на иной лад.

Безоговорочное доминирование Азербайджана в регионе является сильным раздражителем для сторонников армян, и они ищут пути и средства, чтобы напичкать Армению взрывоопасным потенциалом ради реванша. Согласно их представлениям, это поможет изменить статус-кво, сложившийся в регионе в результате победы Азербайджана, а за этим последует ослабление оси Баку-Анкара, которая подтверждает высокий уровень стратегического союзничества между двумя братскими тюркскими странами.

«Между Арменией и Азербайджаном будет заключен мирный договор, и он будет основан на официальных заявлениях, принятых на высшем уровне. Новой эскалации не будет! Международное сообщество должно решительно поддержать этот нарратив», пишет в своем аккаунте армянский премьер. Однако его апеллирование к сообществу в данном контексте совершенно неуместно и бессмысленно.

Здоровые силы сообщества вправе выставить счет самому Пашиняну, чтобы уяснить, что он сам предпринял для установления всеобъемлющего мира в Южном Кавказе.

Нельзя не заметить, как Никол Пашинян выступает в роли истого конъюнктурщика, который автоматически поддакивает своим внешним сторонникам, лишь бы не лишиться их благосклонности. И это происходило не раз.

Стоило государственному секретарю США Энтони Блинкену высказаться о том, что Азербайджан и Армения могут вскоре выйти на мирные договоренности, армянский премьер тотчас же, не мешкая, откликнулся характерным образом.

Подпевая западным лидерам, на помощь которых он сделал стратегическую ставку, Пашинян запел старую песню: «Мирный договор с Азербайджаном будет, и он будет на основании письменных документов, достигнутых на высшем уровне».

Квалифицировал его в качестве послания международному сообществу, хотя его высокопарность и пафос абсолютно не коррелируются с его истинными намерениями. Тот, кто желает мира и согласия, не ищет ключей от дилеммы на стороне, а твердо и непоколебимо садится напротив оппонента, чтобы выслушать его, а потом изложить собственное видение.

Этой смелостью пока, к сожалению, не грешит армянский премьер, которому слабо проявлять себя в качестве состоявшегося лидера нации, способного принимать волевые решения во благо собственного народа, а следом и других.

Тофик Аббасов