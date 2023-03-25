Азербайджан поддерживает Брюссельский процесс. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, сообщает «Азертадж».

Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о якобы блокировании этой дороги абсолютно лживы. Так, с 12 декабря 2022 года по настоящее время по этой дороге проехали около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц.