В ходе телефонного разговора Шарль Мишель с удовлетворением вспомнил встречу с главой государства 17 февраля 2023 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, затронул вопросы, обсуждавшиеся на встречах, проведенных в трехстороннем формате в период с 14 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года, сообщает «Азертадж».

Шарль Мишель отметил, что Европейский союз продолжит усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе. Он коснулся вопросов, связанных с ситуацией на дороге Лачин-Ханкенди, выразил обеспокоенность в связи с инцидентами, произошедшими на государственной границе Армении и Азербайджана в последние дни.

Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Азербайджан поддерживает брюссельский процесс. Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, президент Азербайджана заявил, что выдвинутые Арменией обвинения о «блокаде» дороги абсолютно необоснованны. Алиев напомнил, что с 12 декабря 2022 года по сегодняшний день было обеспечено передвижение по этой дороге около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, а также лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и их сопровождающих.

Президент Азербайджана сообщил, что Армения продолжает поставку боеприпасов и перевозку личного состава на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворческие силы.

Ильхам Алиев обратил внимание Шарля Мишеля на официальные заявления руководства Армении, нацеленные на нагнетание обстановки. Глава государства отметил, что 20 марта во время очередной провокации Армении в направлении армяно-азербайджанской государственной границы был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, а 5 марта в результате провокации незаконных армянских формирований в Карабахском регионе Азербайджана 2 военнослужащих Азербайджана стали шехидами. Президент Азербайджана подчеркнул, что все это является следствием проводимой Арменией опасной политики.