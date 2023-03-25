Венгрия уже открыто заявляет, что не будет поддерживать вступление Украины в ЕС, пока «венгерские школы на Закарпатье находятся в опасности». Ранее в правительстве Орбана насчет этого ограничивались намеками.

Венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто процитировал в Twitter представитель венгерского правительства Золтан Ковач. Глава МИД заявил, что Будапешт не будет поддерживать ни трансатлантическую, ни европейскую интеграцию Украины из-за закона об образовании.

Сийярто напомнил, что «в тот момент как 1300 венгерских школ и детских садов принимают украинских беженцев, 99 венгерских учебных и средних школ в Украине находятся под угрозой закрытия из-за украинского закона о языке».