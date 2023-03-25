Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в скором времени на предприятии появится несколько тысяч рабочих мест.
Dezamet изготавливает боеприпасы для артиллерии, в частности, минометов и гранатометов.
Как сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, в скором времени на предприятии появится несколько тысяч рабочих мест.
Dezamet изготавливает боеприпасы для артиллерии, в частности, минометов и гранатометов.
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