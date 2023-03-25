Германия хочет, чтобы страны ЕС ввели контроль конечного пользователя технологической и электронной продукции, которую Россия может использовать в военных целях на Украине, — заявил министр экономики ФРГ.

Как сообщает Bloomberg, данные о торговле показывают, что сотни видов товаров, таких как современные полупроводники, интегральные схемы и другие технологии, используемые Россией, могут попадать в РФ через третьи страны.

В то время как экспорт из стран ЕС и G7 в Россию после введения санкций сократился, поставки товаров, на которые наложены ограничения, в ряд стран, включая Турцию, ОАЭ и Казахстан, резко возросли, и, в свою очередь, экспорт из этих стран в Россию значительно увеличился.