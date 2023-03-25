В последние дни активизировалась переброска живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении к незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Эти перевозки выполняются особенно ночью и с использованием туманных погодных условий. Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Незаконные армянские вооруженные формирования ведут строительство новых дорог на нескольких маршрутах, а также расширение старых троп, проходящих по некоторым горным и грунтовым участкам. Для этого в качестве рабочей силы используется военная, инженерная и специальная техника, а также люди, призванные на военную службу по контракту, и местные жители.

В последние дни средствами технического наблюдения Азербайджанской Армии зафиксирована активизация незаконных строительных и благоустроительных работ армян на дорогах Ханкенди-Халфали-Туршсу и Ханкенди-Косалар-Мирзалер-Туршсу, проходящих севернее этой трассы. Эти дороги также используются для охраны и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Несмотря на многочисленные обращения с азербайджанской стороны и проведенные в связи с этим обсуждения, не было принято никаких необходимых мер по предотвращению перевозки вооружения и другой военной техники.

Учитывая ситуацию, подразделениями Азербайджанской Армии были осуществлены необходимые меры местного контроля с целью недопущения использования грунтовых дорог севернее Лачинской дороги для противоправных действий, а также нагнетания обстановки путем переброски оружия и боеприпасов со стороны Армении и совершение возможных провокаций.