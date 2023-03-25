Число арестованных по подозрению в правонарушениях при строительстве зданий, разрушенных в результате сильных землетрясений в Турции, достигло 317 человек, сообщает Haberturk со ссылкой на министерство юстиции.

Напомним, что землетрясение, которое произошло утром 6 февраля на юге Турции магнитудой 7,4-7,8, стало самым мощным стихийным бедствием в стране за последние 84 года — с 1939-го.

После сильных подземных толчков в регионе было зарегистрировано более 13 000 афтершоков магнитудой до 6,6. Стихийное бедствие привело к огромным разрушениям и десяткам жертв в Турции и Сирии.

В результате землетрясения погибло более 50 тысяч человек.