Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление главы МИД Армении Арарата Мирзояна касательно предложений Армении к проекту мирного договора с Азербайджаном, сделанное им в интервью египетскому информационному агентству «AlQahera» 23 марта.

Айхан Гаджизаде заявил, что попытка Мирзояна в ходе интервью ввести в заблуждение международное сообщество путем искажения сути переговоров по проекту мирного договора между Азербайджаном и Арменией является абсолютно неприемлемой.

«Подобные высказывания армянского министра лишний раз являются наглядным примером того, насколько Армения прибегает к манипуляциям на переговорах по мирному соглашению, и ее несерьезного подхода к самим переговорам», — заявил Гаджизаде.