Евросоюз пытается склонить лидера Китая Си Цзиньпина к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, Евросоюз настаивает на том, чтобы Китай говорил не только с Россией, но и с Украиной.

«Что мы считаем положительным сигналом, так это то, что Китай по крайней мере проявляет интерес… Но я думаю, что мы настаиваем и много раз настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной»,— сказал чиновник в разговоре с газетой.