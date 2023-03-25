Президент Украины Владимир Зеленский скептически относится к «мирному плану» Китая, призывающего к прекращению огня и мирным переговорам между Россией и Украиной. Он отметил, что на первом месте должно быть уважение суверенитета и территориальной целостности. Об этом Зеленский заявил в интервью японскому изданию The Yomiuri Shimbun.

По словам Зеленского, он по дипломатическим каналам предложил Пекину сотрудничать по украинскому мирному плану и провести встречу на высшем уровне. Однако никакой реакции Пекина на предложения Си Цзиньпину о разговоре или встрече пока не поступало, как и предложения помощи в урегулировании.

«Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая», — отметил украинский президент.