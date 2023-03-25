В Конституционном суде Армении должны понимать, как признание обязательств по Римскому статуту МУС будет воспринято в России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Константин Затулин.

Парламентарий предположил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попытается оправдаться тем, что это решение независимого суда. По мнению Затулина, действия Пашиняна и его союзников говорят о том, что они начинают переходить к политике, ориентированной на Запад.

«Чем бы ни объясняли такое решение в Конституционном суде Армении, они должны понимать, какое это впечатление произведет в России. Если они этого добивались, думаю, у них это получилось. Любопытно будет в очередной раз выслушать от премьера Армении о его традиционно близких и небывало дружественных отношениях с президентом России [Владимиром Путиным]. Но я думаю, что он найдет выход, придумает, что КС в республике совершенно независим», — предположил Затулин.

Москва делает «определенные выводы» не только на основе этого решения КС Армении, добавил депутат.

Премьер Армении и его политические союзники, постепенно отбрасывая свои маски, совершают переход от пророссийской к прозападной ориентации, — заключил член нижней палаты парламента.

КС Армении 24 марта признал обязательства, закрепленные в Римском статуте МУС, соответствующими конституции страны. Теперь ратификацию Римского статута предстоит рассмотреть парламенту.