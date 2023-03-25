Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Катерину Сакелларопулу по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Греческой Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-греческих связей, расширение нашего сотрудничества в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу — благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.