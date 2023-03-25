Линия турецких беспилотников пополнилось БПЛА камикадзе новой разработки. Этот продукт национальной оборонной промышленности привлекает наибольшее внимание.

Компания Robit Teknoloji разработала многоцелевой камикадзе с треугольным крылом Azab и успешно провела летные испытания. Массовое производство Azab, имеющей большую дальность полета и большую грузоподъемность, планируются в ближайшее время.

Представитель Robit Teknoloji Сельджук Фырат в разговоре с корреспондентом «Анадолу» рассказал об особенностях нового БПЛА.

«Azab разработан в двух вариантах: с размахом крыльев 150 и 200 сантиметров. Azab 200 весом в 50 килограммов может нести полезную нагрузку до 15 килограммов. Azab 150 весит 7 кг и может нести 3 кг боеприпасов. Цели могут быть внесены заранее, а также определены оператором. Радиус действия БПЛА камикадзе составляет 200 км. БПЛА приводится в боевое положение в течение 5 минут», — отметил инженер.

По словам Фырата, Azab изготовлен по технологии малой заметности.

«Azab является многоцелевым беспилотником. При надобности и модернизации он может нести до 50 кг полезной нагрузки. Он может летать на низких высотах и развивать скорость 278 км в час. Длительность полета Azab 150 составляет 200 км. Azab 200 может поражать цели на дистанции 500 км», — подчеркнул Сельджук Фырат.