Поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены. Предполагается, что террористы задействовали иранский дрон-камикадзе с барражирующим боеприпасом на малой высоте.

Представитель Пентагона указал, что в одну из баз на востоке Сирии попало еще и около восьми ракет.

Позже стало известно об амриканском акте возмездия. Американцы совершили «налет» на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.

Президент США Джо Байден отреагировал на атаку на американскую базу в Сирии. Он предупредил Иран, что Вашингтон будет «решительно действовать» для защиты свои своих граждан.

«Не ошибайтесь, Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, защищая наш народ», — цитирует американского президента издание The Guardian.

При этом Байден заявил, что США «не собираются останавливаться», когда его спросили, должен ли Тегеран заплатить большую цену за свою выходку.