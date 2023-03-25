Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в канадском парламенте анонсировал модернизацию совместной с Канадой системы аэрокосмической обороны (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — NORAD).

Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Байден, вскоре NORAD получит загоризонтные радары следующего поколения, которые помогут расширить возможности раннего предупреждения.

В 2023 году также будет модернизирована инфраструктура для наблюдения в рамках системы воздушно-космической обороны двух стран.

Основными задачами NORAD являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки и раннее предупреждение о воздушно-космическом нападении.