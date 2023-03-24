Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис пожаловалась, что у ее мужа, который находится в лондонской тюрьме Белмарш, наблюдаются проблемы с физическим и психическим здоровьем, сообщает газета Times.

«Под угрозой не только психическое здоровье ее 51-летнего мужа, но и его физическое состояние», — пишет издание со ссылкой на Морис, которая дала ему интервью.

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис пожаловалась, что у ее мужа, который находится в лондонской тюрьме Белмарш, наблюдаются проблемы с физическим и психическим здоровьем, сообщает газета Times.

«Под угрозой не только психическое здоровье ее 51-летнего мужа, но и его физическое состояние», — пишет издание со ссылкой на Морис, которая дала ему интервью.

Как отмечает жена Ассанжа, то, что происходит с ним жестоко и делается для того, чтобы «он бесконечно страдал». Морис также заявила, что состояние Ассанжа зависит от того, как он общается с «тюремной бюрократией». «Бывали очень мрачные моменты, когда он говорил о самоубийстве, когда он в основном не общался, почти полностью уходил в себя. Но это было, в основном когда он находился в так называемом медицинском отделении в Белмарше, потому что в тюрьме сказали, что у него высокий риск самоубийства», — сказала Морис изданию.

Жена Ассанжа добавила, что заключенные в Белмарше подали петицию, чтобы ее супруга перевели, потому что ему становилось хуже.