Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон стремится развязать третью мировую войну решениями о поставках снарядов для Вооруженных сил Украины.

Об этом экс-парламентарий заявил в своем Twitter.

«Макрон объявил, что ускорит поставки ракет всех типов Зеленскому, а у Парижа нет денег на пенсии и больницы. Он подталкивает к третьей мировой войне. Этот человек представляет общественную опасность! Вон!» — обвинил французского лидера Филиппо.