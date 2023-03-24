Около тысячи румынских военнослужащих запаса, полицейских и работников пенитенциарных заведений провели акцию протеста перед зданиями правительственных министерств в столице Бухаресте, требуя повышения зарплат и пенсий.

Об этом информирует агентство Agerpres.

Протест вызван и тем, что в парламенте в настоящее время обсуждается законопроект, предусматривающий сокращение пенсий в системе обороны, правопорядка и национальной безопасности.

Демонстрация проходила перед зданиями правительства, министерств внутренних дел, труда, финансов и юстиции. Манифестанты несли плакаты с надписями «Мы рабы вашей некомпетентности», «Мы защищаем не партию, а страну» и «Не презирайте тех, кто вас защищает». Акция была организована Профсоюзом уволенных в запас военных и Национальным профсоюзом полицейских и контрактного персонала (SNPPC).

«МВД переживает острую нехватку кадров, потому что низкие зарплаты не привлекают молодежь, — сказал агентству лидер SNPPC Василе Зелка. — А по мере выхода на пенсию достигших соответствующего возраста сотрудников у оставшихся на службе полицейских значительно возрастает объем работы».